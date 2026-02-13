Por el Año Nuevo chino, que está por venir, el Centro Nacional de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China mostró ayer a 30 pandas gigantes cachorros que, nacidos en 2025, son tan inquietos que tienen de cabeza a sus cuidadores.

El Año Nuevo chino, también conocido como Fiesta de la Primavera, este año cae el 17 de febrero.

Las imágenes muestran a los cachorros esponjosos en su primera aparición pública en un ambiente decorado con linternas rojas tradicionales chinas y elementos representativos del caballo, el animal del zodíaco del próximo Año Nuevo chino.

Exitosos nacimientos

De acuerdo con el centro, las dos instituciones chinas lograron criar con éxito a 45 pandas gigantes en 2025.

El Centro Nacional de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China, que integra los recursos de las dos instituciones mencionadas, fue inaugurado en 2023 como una plataforma de clase mundial para la cooperación e intercambios en la investigación sobre el panda gigante.