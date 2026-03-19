Aunque una nube de humo cubrió el cielo de Nueva York, en Estados Undos, al incendiarse ayer un edificio, la comunidad irlandesa desfiló de verde por el Día de San Patricio, que celebran los irlandeses en el mundo.

La historia dice que con 16 años, San Patricio fue secuestrado em Britania y llevado a Irlanda, adonde luego regresó el siglo V, ya libre, para difundir el cristianismo y fundar iglesias y extender la fe en Cristo.

Afirma la tradición que San Patricio usaba tréboles de tres hojas para explicar el misterio de la Santísima Trinidad, clave del cristianismo, y por eso el verde es el color que lucen sus devotos.

Tema religioso

Desde la Catedral de San Patricio​ en Armagh (Irlanda del Norte), el arzobispo y Primado de Irlanda, monseñor Eamon Martin, celebró este martes una Misa con motivo de la festividad del santo patrón de la nación.

En su homilía, recordó un hecho crucial que sin duda marcó la vida y destino del santo: con tan sólo 16 años, hacia el año 432, fue secuestrado y llevado a Irlanda por una banda de piratas y saqueadores, quienes le ordenaron cuidar ganado.

Aunque había crecido en un hogar y una familia cristianos, Patricio afirmaba ser “un pobre pecador” con poco conocimiento del verdadero Dios, según relató el santo en su obra La Confesión.