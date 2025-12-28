Un episodio de “El Chavo del 8” que durante décadas estaba perdido reapareció el último viernes y rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la serie.

Se trata del capítulo titulado “Goteras en la casa de Don Ramón”, de acuerdo con el portal especializado Fórum Chaves, que se emitió originalmente el 29 de octubre de 1973.

El video en VHS fue descubierto en su archivo por un fanático de Puerto Rico, quien lo compartió en YouTube y miles lo reproducen.

Protagonistas

Los personajes estelares del video inédito escrito por Roberto Gómez Bolaños, cuenta con la tradicional introducción en la que se hace mención del elenco conformado por: Ramón Valdés (don Ramón), Carlos Villagrán (Kiko), Édgar Vivar (El señor barriga) y Florinda Meza (doña Florinda).

¿Rechazo?

Fanáticos de “El Chavo del 8”, al ver la revelación que se hizo abrieron la conversación en las redes sociales y algunos mencionaron que el episodio “Goteras en la casa de Don Ramón”, no es nuevo, recuerdan haberlo visto en muchas ocasiones en la televisión chica.

El debate siguió, cuando algunos internautas destacaron que existirían dos versiones de ese capítulo y que el video de revelación hallado en un VHS sería la original y que el que se recuerda sería “Las Goteras de Doña Florinda”.