La casa donde nació quien llegó a ser el führer (líder o conductor) de los alemanes entre 1933 y 1945, Adolf Hitler, ubicada en Braunau am Inn, cerca de la frontera con Alemania, se inauguró ayer como comisaría de la Policía y sede de una academia de seguridad, en Austria.

Hitler nació en Austria, país donde se habla alemán, en una zona considerada como alemana años atrás y que se invadió por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Austria tomó tal medida para evitar que el edificio siga siendo lugar de peregrinación para los admiradores del pensamiento nazi del político derrotado en la Segunda Guerra Mundial y al que los libros de historia oficiales consideran un genocida y le atribuyen una serie de crímenes.

Historia

Tras la Segunda Guerra Mundial, caída la memoria de Hitler en desgracia, la casa funcionaba como un centro para personas con discapacidad, pero estuvo desocupada desde 2011.

Tras expropiarse en 2016, se invirtieron 20 millones de euros para remodelarla.

Cambio

Su característica fachada amarilla fue sustituida por una blanca funcional y que deje de recordar a Hitler, a quien Austria y Alemania, como casi toda Europa, ponen trabas para que sea leído.

Mi lucha, libro de Hitler, está en el index y hasta poseerlo se considera delito en Austria.

En Alemania, difundir Mi lucha sin comentarios críticos, que lo cuestionen, está prohibido.