En las últimas horas, un audio se ha vuelto tendencia en Perú porque saca a la luz un presunto maltrato laboral de una abogada a su practicante. Tanto ha sido la indignación en redes sociales, que han dado con la identidad de la jefa y el empleado, a quien han identificado como Telmo Paz Valdez.

Lo usuarios no dudaron en solidarizarse con el joven practicante en Twitter y han recriminado el actuar de la mala jefa.

Cabe indicar que, minutos después, salió a la luz otro audio donde la supuesta abogada se disculpa, pero le dice que se atenga a las “consecuencias”.

#PaolaCarbajal la "abogada" con maestría en DDHH pide hipócritamente disculpas a Telmo por tratarlo como basura e inmediatamente lo amenaza, lo va a demandar?

Esa Sra no debería trabajar en ningún estudio de abogados, q trabaje sólita mejor y no friegue a nadie mas. https://t.co/zTz4wbxukB — Eduardo Negrón (@eduardoenred) June 23, 2020

ESTO SE ESCUCHA EN EL AUDIO

“Te acabo de pasar un correo con algunos comentarios sobre la matriz de normas. En primer lugar, o sea, tú tienes que entender que estás trabajando para un cliente. Y por lo tanto, tenemos que saber qué entiende el cliente. Yo no entiendo, por ejemplo, qué mier** son los colores verde, amarillo y naranja. No lo entiendo. Sé que el amarillo debe ser de la primera entrega de revisión. ¿El verde y el naranja qué cara** es? Tiene que haber una leyenda, mínimo.

Segundo lugar, no entiendo, o sea, quítame los malditos filtros de mier** para que la matriz esté inmóvil, porque cada vez que quiero revisar bien […] cara** que me mueve todo y no puedo revisarla. Y yo no quiero eso. Quiero que esté inmóvil esta p** matriz.

Tercer lugar, por qué cara** tengo normas, números de normas que están en rosadito. ¿Qué significa ese rosadito, melón o lo que diablos quieras? O sea, yo no voy a hacer el trabajo por ti. Tú eres el practicante, tú me tienes que ayudar, porque si no la hago yo car**”

Hace un momento me llegó el audio de una abogada tratando de la peor manera a su intern / pasante / practicante. Escuchen con detenimiento: pic.twitter.com/9W0BQYh55X — Mario Arce (@MarioArceZ) June 23, 2020

las clínicas privadas a punto de fichar a la jefa de Telmo como su vocera — 🦠 Marco Sifuentes 🏠 (@ocram) June 23, 2020

Viral sobre maltrato laboral: caso Telmo | OJO