Una ola de frío congeló el agua de las cataratas del Niágara, el famoso conjunto de cascadas situado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, cuando un azote glacial azota Norteamérica con carreteras y aeropuertos cerrados y muertes por frío.

A pesar de todo, en la localidad de Niagara Falls, los turistas han seguido acudiendo masivamente para fotografiar las famosas cataratas, que en esta época de año están rodeadas por un paisaje que incluye agua congelada y zonas del entorno también cubiertas de hielo.

Tormenta

En tanto, una tormenta de nieve y hielo golpea con fuerza a Estados Unidos.

Tras su paso por las regiones sudoeste y central, este domingo llegó a Nueva York.

Más de 30 estados están en alerta, 14 mil vuelos fueron cancelados y estiman que hay hasta 240 millones de personas afectadas.

Fred al ataque

La tormenta invernal Fred, que azota estos días Estados Unidos, golpeó este domingo con fuerza en el este del país, afectando a unos 240 millones de personas, con al menos 7 muertos, más de 30 centímetros de nieve acumulada en varias ciudades y una peligrosa lluvia de hielo que dejaba sin electricidad a más de un millón de personas, un problema que se estima que se agravará aunque la tormenta pase.