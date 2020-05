Un chef mexicano encendió la polémica luego de llamar “inservibles” a las personas obesas. Se trata del pastelero de San Pedro García García y ocurrió en Nuevo León, México, durante la cuarentena por el coronavirus o Covid-19.

El video se ha viralizado por su polémica manera de insultar a las personas con sobrepreso tras revelar que uno de sus mayores temores sobre la faz de la tierra es engordar.

“Aparte de verme horrendo, que seguramente me voy a ver horrendo, es lo inservible que es la gente gorda”, dijo el chef Mauricio de la famosa panadería “Carlota”.

Incluso, el supuesto chef criticó a sus propios colegas porque nada más arruinan los pasteles “con la panza”.

“Yo creo que es la cosa más terrible que me pueda pasar... No tanto, bueno sí, lo horripilante que me pueda llegar a ver, como una botarga, pero lo inservible que es la gente, o sea, un pastelero gordo es inservible”, señaló.

Estos comentarios ya han causado la indignación de usuarios de redes sociales.

@AsiEsMonterrey qué tal el chef Mauricio de "Carlota" una famosa panadería ubicada en San Pedro? Sabrá que tipo de clientes le consumen y le dan de comer?? 😂😂😂 pic.twitter.com/XxJFXTzHzK — Teritaella 🎀 (@dra_tessa) May 17, 2020

