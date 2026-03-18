Personal ataviado con atuendos tradicionales chinos pasea por el Jardín Tangyuan, de Xi’an, convertido en un mar de color rosa, lo que atrae a multitudes de turistas locales y extranjeros ansiosos por presenciar a la primavera en la ciudad china.

Como “cuadros vivientes”, las jóvenes evocaban a las damas de las antiguas pinturas cortesanas e interactuaban con los visitantes y posaban para fotos, lo que añadió un toque teatral al paisaje.

Gran jardín

El Jardín Tangyuan en Xi’an, China, es un espacio paisajístico famoso por su belleza natural, destacando especialmente durante la primavera por sus extensos campos de flores de durazno que tiñen el entorno de rosa.

Es un lugar popular para el turismo y la contemplación de la naturaleza en la región.

Historia y cultura

El referido Jardín Tangyuan es un ambiente que es reconocido por la transformación escénica que provocan sus flores de durazno, atrayendo a numerosos visitantes en esta época.

Se encuentra en la ciudad de Xi’an, un área rica en historia y cultura en China y ofrece un entorno natural, ideal para paseos y fotografía, con un mar de color rosa durante la temporada de floración.