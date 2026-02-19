Con espectaculares desfiles y drones que en el cielo formaban las figuras del caballo, el protagonista de las celebraciones, la población de China recibió ayer el Año Nuevo que este 2026 es el del Caballo de Fuego.

La fiesta también se extendió a otros países donde la presencia de la migración china es importante, como sucede en el caso del Perú.

El Caballo es el séptimo animal del zodiaco chino y simboliza la energía, la libertad, la pasión y el dinamismo, lo que se tradujo en la escenificación de recorridos como la de este equino iluminado y sugiriendo que corre con la melena (crin) al viento.

Larga fiesta

Este 17 de febrero, varios países asiáticos celebraron el inicio del Año Nuevo Lunar, también conocido como Año Nuevo Chino.

El festival de 15 días comienza con la primera luna nueva del ciclo lunar y finaliza 15 días después con la primera luna llena. Este año se celebra el Año del Caballo.