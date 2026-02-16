Fuegos artificiales de hierro fundido estallaron en el cielo nocturno durante un espectáculo que es patrimonio cultural en Hengyang, en la provincia de Hunan, en China.

Conocidos como Da Shuhua (golpear el árbol de la flor), son un antiguo arte popular chino que implica arrojar hierro fundido a temperaturas de hasta 1600 °C contra una pared fría.

Al impactar, el metal se dispersa creando una espectacular lluvia de chispas doradas que simula árboles de flores metálicas. Es una forma de pirotecnia artesanal con más de 500 años de historia, originaria del pueblo de Nuanquan, en la provincia de Hebei.

Proceso

Los maestros artesanos (tradicionalmente herreros) utilizan cucharas de madera de sauce —previamente empapadas en agua para que no se quemen al instante— para recoger el metal líquido y lanzarlo con fuerza contra los muros de ladrillo frío de la ciudad.

Al chocar contra la pared fría, el hierro líquido se fragmenta en miles de chispas brillantes que crean un efecto de “lluvia de fuego” o “flores de cristal” que caen como las ramas de un sauce.