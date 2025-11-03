Los transportistas siguen siendo el blanco de mafias dedicadas a la extorsión y el sicariato, que los atacan sin piedad. Durante el reciente fin de semana, en Chorrillos y Ventanilla se registraron nuevos hechos de violencia contra un conductor y una empresa de buses.

Porque los ataques no cesan, Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, ratificó que mañana martes realizarán un “apagado de motores” y una “marcha pacífica” como protesta ante la ola criminal que los tiene amenazados y que ya dejó más de medio centenar de choferes fallecidos.

“Esta decisión ya se tomó hace más de una semana teniendo en cuenta la cantidad de fallecidos (…) Pedimos mayor avance (para frenar esta problemática)”, señaló tras explicar que la medida es un acto de “duelo” que responde a una situación de desesperación por los continuos asesinatos y ataques contra choferes. “Es un grito al cielo para decir basta de tanta muerte”, anotó.

ATAQUES. En pleno estado de emergencia en Lima y Callao, la noche del sábado un bus de transporte público de la línea 52 fue atacado a balazos por sujetos en una mototaxi, en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe, en Chorrillos.

Una bala rozó al chofer, quien resultó con heridas leves, mientras que los aterrados pasajeros de la unidad se salvaron de milagro. “Pronto (estos delincuentes) van a caer en manos de la justicia”, dijo el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, quien llegó al lugar.

De otro lado, esa misma noche, un extorsionador, apodado “Caleb”, llegó hasta el patio de maniobras de una empresa de transportes, ubicada en el Parque Industrial de Pachacútec, Ventanilla, colocó un mensaje extorsivo en el portón y disparó cuatro balazos mientras huía en una moto conducida por “Luis”, su excompañero de colegio.

Las balas cayeron en el portón y en un bus estacionado. El mensaje decía: “Esto va para que todos los carros que se pongan al día, caso contrario me haré presente con uno de ustedes. Atte. Los Malditos de Gambetta”. Horas después, el Depincri Ventanilla, al mando del comandante Richard Morales, identificó a los autores y ubicó la moto afuera de la casa de “Luis”. Su padrastro fue intervenido para ser investigado.

2118 homicidios se registran a nivel nacional este 2025, un 3 % más que el 2024, según la Policía.

OJO AL DATO. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, detalló que los casos de extorsión crecieron un 18 % en todo el país.