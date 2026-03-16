El festival de cultura pop Comic-Con Prague, en Praga (capital de República Checa), que se cerró ayer luego de tres días, atrajo este año a un récord de visitantes que disfrutaron de la presencia de cosplayers.

Más de 28,000 fans acudieron al recinto repleto de cientos de cosplayers disfrazados de sus héroes favoritos de fantasía y ciencia ficción.

Con maquillaje y vestimenta, los cosplayers recrearon con alto detalle la vestimenta, los accesorios y la personalidad de personajes ficticios de anime, manga, videojuegos, cómics y películas.

¿Qué son los cosplayers?

Un cosplayer no solo viste el traje, sino que imita los gestos, actitudes y voz de su personaje en convenciones o sesiones fotográficas.

Existen los handmade cosplay, que son cosplayers que confeccionan sus propios trajes, accesorios y armaduras desde cero.

Los cosplayers profesionales son creadores que convierten su pasión en una carrera, asistiendo a eventos internacionales e incluso siendo considerados “idols”.