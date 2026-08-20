Cientos de fanáticos del paddleboarding, deporte acuático muy popular que consiste en deslizarse sobre el agua de pie en una tabla, mientras te impulsas con un remo, se reunieron a lo largo del muelle Akademika Tupoleva, en el río Yauza, en Moscú, la capital de Rusia, para participar en un tradicional concurso de disfraces.

El llamado Yauzafest del presente año fue todo un éxito y a los ganadores en varias categorías se les entregó premios en dinero en efectivo.

Concurso

Los participantes usan disfraces creativos, inspirados a menudo en personajes de dibujos animados u otros temas divertidos.

Se trata de una procesión en el agua

Cientos de personas navegan juntas en tablas de paddle surf por el río.

Premios

Hay premios en efectivo para los disfraces más originales y trabajados.

Es deporte y recreación, porque busca promover los deportes acuáticos de una forma lúdica y accesible para el público.