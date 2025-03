Ahorrar puede parecer complicado, sobre todo si no es un hábito que se haya cultivado desde joven. Sin embargo, no es algo imposible. Con algunas pautas claras y constancia, es posible cumplir metas financieras sin mucho estrés.

En esta nota, Alfredo Marín, Sub Gerente de Pasivos de BanBif, detalla algunas acciones para crear un plan de ahorro efectivo.

FIJAR UN OBJETIVO CLARO. Ahorrar sin un propósito claro es uno de los errores más comunes que lleva a abandonar el proceso. Establecer metas alcanzables y visualizarlas constantemente, como poner una imagen de la meta en el celular o en el lugar de trabajo, mantiene la motivación alta y el enfoque claro.

HACER UN PRESUPUESTO REALISTA. Registrar ingresos y egresos es importante para un buen plan de ahorro. Es útil definir una cantidad mensual fija, como S/ 200, que no afecte otras necesidades. Dividir el total de la meta entre los meses ayuda a ahorrar sin comprometer el presupuesto.

AUTOMATIZAR EL AHORRO. Programar el ahorro de forma automática es una excelente opción. Así, cada mes el monto se transfiere sin intervención manual. Al hacerlo, se hace más fácil alcanzar metas sin tener que decidir cada vez, lo que asegura consistencia y disciplina.

CONSECUENCIAS DE NO AHORRAR. No ahorrar puede llevar a decisiones financieras poco eficientes, como pedir préstamos a familiares o usar tarjetas de crédito en emergencias. La falta de ahorro también limita las oportunidades de inversión y compra de bienes, como una casa o una propiedad.

RENTABILIZA EL AHORRO. Es importante mantener el dinero ahorrado en cuentas que ofrezcan intereses por encima de la inflación. Existen diversas opciones en el mercado, pero es necesario que la persona investigue cuál le conviene más según sus necesidades y metas financieras.

INVERSIÓN Y PATRIMONIO. Sin ahorro, no hay inversión. Y sin inversión, no hay patrimonio. A largo plazo, no contar con un buen fondo de ahorro puede generar problemas financieros al llegar a la vejez, ya que las pensiones no siempre son suficientes. Es vital empezar a ahorrar desde joven para asegurar un futuro estable.

20 % del salario es el porcentaje que se recomienda que vaya destinado al ahorro.

