En la zona histórica de la plaza Al-Midan, en Bagdad, la capital de Irak, está abierto al público el antiquísimo mercado de mascotas y animales Al-Ghazl, donde además de productos para los engreídos del hogar se ofrecen los servicios de taxidermia para quienes desean “inmortalizar” a sus mascotas fallecidas.

Es decir, ofrecen disecar a las mascotas de quienes creen que así las tendrán presentes “por siempre” luego de que han muerto.

Los trabajos son “buenos”, a decir de quienes sometieron a tal tratamiento a sus mascotas, aunque no faltan quienes consideran que es algo macabro tener a un perro o a un gato muerto al lado, en casa.

¿Hienas vivas?

En la entrada del mercado de mascotas y animales Al-Ghazl, como para mostrar el “buen trabajo” de los taxidermistas, exhiben a algunos de los “trabajos” realizados.

Es así como, tal como se aprecia en la foto que ilustra esta nota, tomada por la agencia de noticias francesa AFP, existen dos hienas -seguro feroces en vida- que parecen vivas y a punto de lanzarse sobre la gente con las fauces abiertas. ¡De horror!