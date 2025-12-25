La atmósfera navideña en Dong Nai se hizo aún más vibrante cuando el árbol de Navidad más grande hecho de sombreros cónicos en Vietnam, en la Iglesia de Ha Phat (barrio de Long Binh), se iluminó.

El árbol de 35 metros de altura, hecho con casi 3000 sombreros, atrae a muchos lugareños y turistas para visitarlo y tomar fotografías.

La sección más ancha del árbol tiene un diámetro de casi 15 metros y se estrecha gradualmente hacia la copa.

Iluminación

Desde los días previos a la Navidad de 2025, la iglesia de Ha Phat en el barrio de Long Binh provincia de Dong Nai ) se convirtió en un lugar de reunión familiar cuando erigió un árbol de Navidad gigante hecho con más de 3000 sombreros cónicos, de 35 metros de altura, combinado con espuma de nieve artificial y un deslumbrante sistema de iluminación, atrayendo a miles de personas para admirarlo y tomar fotografías.

Navidad deslumbrante

Al caer la noche, los alrededores de la iglesia de Ha Phat se llenan de vida. Desde la puerta, las luces y las coloridas decoraciones se recortan contra el cielo nocturno, atrayendo a multitudes a visitarla y tomar fotos.

Esta Navidad, como en años anteriores, el mayor atractivo sigue siendo el árbol de Navidad cónico de 35 metros de altura, compuesto por más de 3000 sombreros cónicos. Esta singular estructura se ha convertido en un símbolo de la iglesia cada Navidad, creando una imagen estrechamente vinculada al ambiente festivo de la zona.