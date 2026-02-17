El reconocido actor estadounidense Robert Duvall, estrella de clásicas películas como “El Padrino” I y II, “Apocalipsis ahora” (Apocalypse Now) y “El precio de la felicidad” (Tender Mercies) -esta última por el que ganó el Oscar-, murió a los 95 años en su rancho de Virginia, reveló su esposa, Luciana Duvall.

Memorable fue su papel como el abogado Tom Hagen, el consigliere (consejero) de “El Padrino”, interpretado por Marlon Brando, y luego por el sucesor del capo interpretado por Al Pacino.

“Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, director y narrador. Para mí, fue simplemente todo”, indicó su esposa con gran dolor sobre el impresionante artista cuya partida causa dolor al mundo del cine.

Estrella

Robert Duvall, considerado uno de los mejores actores de la historia del cine, famoso por su capacidad para interpretar a personajes complejos y autoritarios, es mundialmente recordado como Tom Hagen, el abogado y consigliere en “El Padrino” (1972) y su secuela, y como el teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now, donde inmortalizó la frase: “Amo el olor del napalm por la mañana”.

Ganó el Óscar al Mejor Actor por su papel de un cantante de country alcohólico en Tender Mercies (1983).

También consiguió cuatro Globos de Oro y un BAFTA.