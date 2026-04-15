Un clima caluroso continuará registrándose en la costa norte y central del Perú hasta el domingo 19 de abril, debido principalmente a la elevada temperatura superficial del mar y al ingreso de viento del norte, pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

“Estos factores favorecen la disminución de la cobertura nubosa y el transporte de aire más cálido hacia la región costera, continuando con las temperaturas diurnas por encima de lo normal, particularmente en distritos alejados del litoral”, señaló.

Así, en Lima Metropolitana, los valores oscilarán entre los 26 °C y 27 °C en los distritos cercanos al mar como Magdalena y Chorrillos, y entre 29°C y 30 °C en los distritos alejados del litoral, entre ellos, La Molina y Santa Anita. En tanto, en la costa norte se prevén temperaturas más altas, que oscilarán entre 32 °C y 37 °C en Tumbes y Piura.

No obstante, por la tarde y noche, se esperan ráfagas de viento, como se han presentado el último lunes.

ACCIONES. Ante la continuidad del clima de verano, ocasionado por el fenómeno El Niño Costero en curso, los comerciantes del Gamarra están tomando precauciones para no verse afectados como hace tres años, cuando por este evento las temperaturas fueron altas hasta en invierno.

“Hace tres años se afectó casi el 30% en el nivel de ventas porque muchos empezaron a fabricar, tenían telas compradas y como no hubo invierno la pérdida fue grande”, explicó la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, quien explicó que ahora producirán para el corto plazo.

OJO AL DATO. También se prevé el aumento de la nubosidad hacia el atardecer y noche, con probabilidad de lluvia dispersa en ciudades costeras.