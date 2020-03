Un grupo de jóvenes decidió desafiar al coronavirus o covid-19, el cual ya se convirtió en pandemia y a cobrado miles de vidas.

Ocurrió en México y en las imágenes ya vienen indignando en las redes sociales, pues se trata de un grupo de muchachos que siguen en la calle haciendo ejercicios y sin protección alguna pese a la existencia del coronavirus.

“Vamos a seguir dándole con todo, si nos toca morir, vamos a tener la muerta más digna: entrenando. Si no me morí de amor hijo, menos me va a matar una bacteria”, dice uno de los jóvenes.

“Si no me morí por mi ex, mira, ya va llegando toda la banda, el gimnasio está lleno, allá adentro está lleno”, añade.

Por si fuera poco, empezaron a burlarse de las personas que creen que el coronavirus existe.

“Nos dicen descerebrados, nos dicen inconscientes, más inconscientes son ustedes porque se creen cada chin…. Nos dicen que México es tercermundista, nel.”

Actualmente el país está en fase 2 por la pandemia del coronavirus y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud ha recomendado no salir en casa, pero los jóvenes aseguran que eso no existe.

"Si no me morí de amor, hijooooo, menos me va a matar una bacteriaaaaa". Hay más México en este video que en todo Octavio Paz #Covid19

