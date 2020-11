En Argentina, un joven de 23 años de edad decidió tomar una radical decisión al enterarse que era positivo en coronavirus o Covid-19. El muchacho quiso hacer el aislamiento obligatorio en un auto.

Se trata de Ignacio García, quien tomó esta medida ante el temor de contagiar a sus padres, quienes forman parte del grupo de riesgo. Al no tener espacio en su vivienda, tomó el auto familiar como una habitación.

El muchacho contó lo que estaba viviendo a través de sus redes sociales, logrando viralizar su historia.

“Di positivo en Covid-19 y me llamó la municipalidad solo para preguntarme si tuve contacto estrecho con alguien y le dije que no, que estoy arriba de un auto desde el lunes y me dijeron gracias, que tenga un buen lunes”, escribió en redes sociales.

Según el medio local Crónica, tras volverse viral la historia de Ignacio, el joven fue apoyado y ahora será trasladado a un hotel de la ciudad de Córdoba para que complete los días de aislamiento.

