El fundador y pastor de la iglesia evangélica Movimiento Misionero Mundial, Rodolfo Gonzáles, pidió a sus fieles mediante un video, que quienes tengan ingresos extras, separen cierta cantidad para su diezmo. Todo esto en el marco de la cuarentena que se viene viviendo a causa del coronavirus, que afecta la economía del Perú y de muchos países en el planeta.

“Hoy todos los templos están cerrados, no hay ofrenda, no hay diezmos. Por qué los hermanos que son fieles, cómo no van a separar de lo que ganan, venden o reciben algún sueldo. Si son fieles, van a separar su diezmo”, mencionó el religioso.

¿Para qué pide el dinero?

Según Gonzáles, dicho monto que den sus fieles, irá destinado para los trabajadores de su iglesia a quienes él ayudaba.

“Nosotros tenemos en el templo central más de 25 hermanos que le dábamos la ayuda mensual para su subsistencia, alimentación de su familia, para viajar aquí, allá. Ahora no tenemos eso. Esperamos que los hermanos de la iglesia que tengan la capacidad de traer alguna ganancia por algún negocio que tienen, nos sigan apoyando”, manifestó el pastor.

Asimismo, el líder religioso reveló que l iglesia no está funcionando por el aislamiento social obligatorio. “Dios le da para compartir con el que no tiene nada. Ahora no tenemos entradas, han suspendido todos los servicios de la iglesia. Nuestra iglesia tiene una capacidad para más de 3 mil personas y se llena. Excepto algún día de semana, que a veces baja la asistencia, pero es un templo muy grande, tiene dos pisos”, indicó.

Por otro lado, el pastor sostuvo que Dios, mediante un ángel enviado, le dijo a un creyente que era un profeta enviado a la Tierra para todas las naciones.

“Como le dijo Dios a un hermano, que dice que vio a un ángel que se le acercó y le dijo ‘este hombre es profeta de Dios para las naciones’. Dios lo ha hecho, no paga gloria mía, sino para gloria de él”, finalizó.

