El enfermero Carlos Estrada atendió a un paciente con coronavirus o Covid-19 y a los pocos días se infectó por lo que tuvo que ser entubado por 18 días en Cuidados Intensivos.

Para el programa Reporte Semanal, este enfermero contó su experiencia mientras estuvo entubado, luchando por su vida.

“Durante el tiempo que he estado yo entubado con sedantes, analgésicos y todo eso, tengo episodios y recuerdos de haberme levantado y haber visto a un compañero que me agarró la mano y me puse a rezar”, contó.

Pero ese no es el único episodio que tuvo estando entre la vida y la muerte. También contó algo impactante.

“En ese sueño que he tenido ha habido vi un sendero negro todo oscuro, donde habían puntos negros, rojos, verdes y dentro de ese sendero se me presentaba imágenes de mi familia, como en un Campo Santo, tomándose foto y todo”, agregó.

Ahora, este enfermero no ha sido considerado como parte de la primera fila de batalla contra el covid-19 y aún no ha sido vacunado, sin embargo, seguirá trabajando, pues es su vocación.

“Sé que hay casos de reinfección y hay un poco de temor, pero por eso se trabaja, es gratificante ayudar a otras personas, te dan la mano y se les ve la sinceridad cuando te dicen eso. A mí me gusta. Cuando amas lo que haces, no es trabajo. Yo lo veo así. Por mi fuera, pasaría todo el día trabajando”, finalizó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Ivana Yturbe es sorprendida por Beto da Silva: “Mi bebé me despertó así” | OJO

Ivana Yturbe es sorprendida por Beto da Silva: “Mi bebé me despertó así” | OJO

TE PUEDE INTERESAR