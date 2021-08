Tras la última publicación de Pedro Suárez Vértiz donde se refiere a la conductora Natalie Vértiz, cientos de usuarios han salido al frente en redes sociales para pedir que el cantante ya no cuente con internet en su casa.

En Twitter, se ha viralizado rápidamente la campaña ‘Quítenle el celular a Pedro Suárez-Vértiz’, que ya cuenta con más de mil firmas. Incluso, también se abrió un debate sobre las palabras del cantante en su reciente publicación.

¿Qué escribió Pedro Suárez Vértiz?

El rockero sorprendió a propios y extraños al dedicar un mensaje a la modelo Natalie Vértiz. A través de Instagram, señaló que antes le parecía la mujer “más bonita” de la televisión, pero tras enterarse que estaba casada con Yaco Eskenazi decidió dejar de seguirla.

Me da cringe lo que publicó el sonso alegre de Pedro Suarez Vertiz sobre Natalie Vertiz, pero me da más cringe aún que ella lo haya reposteado y agradecido. (?) pic.twitter.com/Kn5PQrND6E — bb pelón cabeza de mazapán (@joesteria) August 20, 2021

“No la miraba con deseo ni mucho menos. Pero hacían una buena conducción con ‘Choca’. La veía todos los sábados, pero ya no. He dejado de verla. Ya no me parece la más linda. Se me cortó”.

El post generó cientos de reacciones, algunos calificaron las palabras de Pedro como perturbadoras, y otros defendieron al músico señalando que se malinterpretaron sus palabras.

Yo después de leer el post de Pedro Suárez Vertiz a Natalie Vertiz y más aún leer la respuesta de ella pic.twitter.com/u87LfDzrAN — anya 🇵🇪 (@hardyystylex) August 20, 2021

