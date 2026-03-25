La Semana Santa arranca este 29 de marzo con el Domingo de Ramos y el actor Mario Valencia Rivadeneira, conocido como Cristo Cholo, ya se alista para interpretar la entrada de Jesús a Jerusalén, desde la Plaza de Armas del Rímac hasta la de Lima, en el Cercado de Lima.

“Salimos a actuar los tres días y esperamos a todos los fieles”, dijo a OJO tras detallar que para el Jueves Santo representará el Bautizo de Jesús en la pileta de la Alameda de los Descalzos, en el Rímac.

Además, como es tradición, el Viernes Santo escenificará el “Vía Crucis de la Reconciliación”, en el que subirá al cerro San Cristóbal, en El Rímac, cargando una pesada cruz sobre su espalda pese a los malestares que aún lo acompañan por la grave caída que sufrió en el 2019.

Estas representaciones forman parte de las actividades que organiza la Municipalidad de Lima e incluye ferias, procesiones y ferias.

IGLESIA. El Arzobispado de Lima también se prepara para esta celebración. Para el Domingo de Ramos invitó a los feligreses a la Eucaristía que presidirá el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, la cual iniciará con la Bendición de Ramos en la Plaza de Armas.

Tras ello, en procesión con las palmas, irán a la Catedral de Lima. Ese mismo día, por la tarde, se desarrollará el rezo del Santo Rosario..

“’Caminando con Jesús, como Santo Toribio de Mogrovejo, celebremos la Semana Santa’ es el lema que acompañará a nuestra Iglesia de Lima en los días que rememoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo”, señaló el Arzobispado

OJO AL DATO. Para el Jueves Santo, desde las 6 p.m., se rememorará el gesto de servicio del Lavado de Pies, en la Catedral de Lima.