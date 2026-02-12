Con extremo cuidado para proteger su integridad, miles de huesos son reubicados por los trabajos de remodelación en la Galería de Paleontología y Anatomía del Museo Nacional de Historia Natural de París. El museo alberga miles de fósiles y esqueletos.

Para el verano de 2027, la renovación de esta icónica galería del museo estará terminada.

Destacan 316 esqueletos completos de vertebrados; pero sobre todo el esqueleto de un mamut lanudo, varios dinosaurios y especímenes históricos como el del rinoceronte “engreído” del rey Luis XV.

Mucho cuidado

En la Galería de Paleontología y Anatomía Comparada del Museo de Historia Natural, los equipos se afanan en retirar especímenes de las colecciones y responder a las solicitudes de los investigadores.

En el primer nivel, en Paleontología, “ha habido más movimiento porque la llegada de nuevos ejemplares de gran tamaño ha obligado a reorganizar el espacio”, continúa, observando los fósiles de dinosaurios.

En la galería de anatomía comparada de la planta baja, “la mayoría de los especímenes ya estaban allí, ya sea en la época de las galerías Cuvier (inauguradas en 1806), o bien preparados para esta galería (1898)”, explica Christine Lefèvre.