La Fiscalía de la Nación destituyó a Johanny Yessenia Lindao Feria del cargo de fiscal adjunta provincial provisional del Distrito Fiscal de Piura, a raíz de haber agredido de un cabezazo a un policía.

Los hechos flagrantes y su detención son una grave ofensa a la probidad pública requerida para el cargo de fiscal, se concluyó.

Johanny Yessenia Lindao Feria se negó a identificarse y obstaculizó la labor policial, según la Fiscalía.

Fuera

En mérito a un informe de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Piura, la Resolución 2046-2026-MP-FN dio por concluido el nombramiento y designación de la abogada en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla

Libre

En tanto, la exfiscal afrontará en libertad la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.

Eso porque el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura le impuso comparecencia con restricciones.