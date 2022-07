El 2 de julio se celebra el Día Mundial del Ovni (World UFO Day en inglés) y en las redes sociales no faltarán publicaciones sobre la vida extraterrestre. Dentro de este contexto, el nombre de Jaime Maussan (@jaimemaussan1) seguramente se convertirá en tendencia junto a la etiqueta #OVNIS (Objetos Voladores No Identificados).

Desde hace más de 30 años, el investigador mexicano se ha encargado a publicar información en cuanto al tema alienígena. Por ello, te dejamos sus teorías más virales relacionadas a fenómenos inexplicables. ¡Toma nota!

Pronto iniciaría “una nueva era”

Según detalló Infobae, el pasado 27 de junio usuarios que viven en San Diego, California, y de las playas de Tijuana, Baja California, reportaron misteriosas luces en el cielo. Incluso, algunos tuiteros afirmaron que se trataba de un ovni.

Frente a esto, Maussan confesó que dicha situación extraña “no tiene una explicación”. Sin embargo, el periodista afirmó que forma parte de un “fenómeno inteligente”. “Son seres de otros planetas, son seres que vienen a la Tierra, que han llegado aquí desde hace miles de años, pero muy especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando detonaron las primeras bombas atómicas”, comentó Jaime.

En diálogo con Todo para la mujer, el ‘famoso’ experto sostuvo que “ahora lo que sigue es la comunicación; es lo que debe ocurrir, y una vez que nos comuniquemos, vamos a entrar a una nueva era. Yo creo que no estamos muy lejos de eso (comunicarnos)”.

Contacto con extraterrestres podría darse en 10 años

En mayo de 2021, el Gobierno de Estados Unidos sorprendió al publicar un revelador estudio sobre los supuestos avistamientos de ovnis. En concreto, esta investigación indicó que aún no existen respuestas para explicar los fenómenos considerados objetos voladores no identificados, recopilados desde 2004.

En ese sentido, Jaime Maussan tomó la palabra y aseguró que el informe norteamericano es una especie de preparación ante el inminente riesgo de que “en cualquier día (los extraterrestres) puedan hacer una demostración que podría generar una gran confusión, el desplome de los mercados, provocar pánico o respuestas incontrolables de los gobiernos del mundo”.

Siguiendo esa línea, Maussan no descartó que el contacto directo con “estos seres” podría “darse en los próximos 10 años”, informó la revista Sputnik.

El lenguaje alienígena

Luego de que Mafe Walker llamó la atención en Internet por asegurar que habla el idioma de los extraterrestres, Jaime Maussan rompió su silencio y arremetió contra la colombiana. El ufólogo recomendó al público a que no la tomen en serio, pues no brinda las pruebas sobre sus afirmaciones.

“No tiene ningún fundamento, ¿cómo la vamos a tomar en serio? Digo, yo soy periodista y créanme que soy más escéptico de lo que ustedes consideran. Yo necesito pruebas, necesito evidencias, no tengo ninguna con esta persona. La respeto, es muy respetable, pero hasta el momento no es serio porque no lo puede demostrar”, enfatizó Maussan.

¿Quién es Jaime Maussan?

Nacido el 31 de mayo de 1953, José Jaime Maussan Flota es una personalidad mexicana que ha conducido por varias décadas el programa televisivo “Tercer Milenio”, especializado en ovnis. Estudió periodismo en la UNAM y en junio de 2017, participó en el análisis de 5 momias halladas en Perú en la región donde se encuentran las Líneas de Nazca.