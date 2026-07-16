Diego Armando Maradona, el más grande del balompié, es recordado siempre por los argentinos, sobre todo cuando se trata de enfrentar a Inglaterra, al que sacó del Mundial México 1986 para llegar a la final y campeonar.

En Villa Fiorito, en las afueras de Buenos Aires, donde creció el D10s, se ve en un mural a Diego Maradona y a Lionel Messi, a quien entrenó y hoy inspira desde el Cielo para que siga conduciendo a Argentina a ganar la final del Mundial 2026, este domingo ante España.

A la final

De nuevo contra las cuerdas y a un paso de la eliminación, abajo 0-1 en el minuto 85, Argentina firmó este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta una remontada épica con goles de Enzo Fernández y de Lautaro Martínez para prolongar la pesadilla de Inglaterra en la Copa del Mundo y sellar el billete para su segunda final consecutiva, esta vez una “Finalissima” contra España.

Nueva Jersey

Lionel Messi, que entregó la asistencia con la derecha para el gol de Lautaro en el minuto 96, liderará a Argentina el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a por la segunda Copa del Mundo de su carrera y por la cuarta estrella de la Albiceleste, que ya comenzó la fiesta en el Mercedes-Benz Stadium.

Diego Maradona, en Villa Fiorito, el eterno capitán y astro argentino, vive en el corazón de Argentina.