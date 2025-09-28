Hace unos días, corrió el rumor de que Don Omar se retiraría de la música, pero este fin de semana el equipo del cantante puertorriqueño desmintió esa situación para alivio de sus millones de fans.

A la agencia EFE, fuentes de su equipo desmintieron que el artista puertorriqueño, conocido como el “Rey del Reguetón”, tenga planes de poner fin a su carrera musical.

“Eso salió de una entrevista que hizo en julio, que se volvió viral ahora, pero en ningún momento tiene planes de abandonar la música, sino todo lo contrario”, precisó su equipo.

Agregó que Don Omar está preparando un disco y presentaciones para 2026.

“Sus palabras fueron malinterpretadas”, precisaron.

Las afirmaciones de que William Omar Ladrón Rivera, de 47 años, pensaba abandonar la industria musical surgieron después de que habló de su legado con una cadena hispana.

“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el bastón”, dijo en una entrevista a Telemundo.