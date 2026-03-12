Durante una visita a Doral, en el sur de Florida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a clientes y trabajadores al aparecer en el restaurante venezolano El Arepazo.

En el restaurante, Trump saludó a miembros de la comunidad latina, que lo aclamaron, y pidió arepas para llevar antes de abordar el avión presidencial Air Force One rumbo a Washington.

La visita generó entusiasmo entre los presentes, que lo recibieron con aplausos y cánticos de “USA”.

Los asistentes, entre los que la mayoría eran venezolanos, saludaron a Trump y conversaron incluso con el presidente de Estados Unidos.

Para llevar

Dentro del local, Trump saludó a los presentes, conversó brevemente con clientes y trabajadores y preguntó quiénes eran venezolanos entre los asistentes, señaló la periodista Silvia Sanchez.

Pero lo que más llamó la atención fue el motivo de su parada: buscar comida para el viaje.

Según medios locales, el presidente comentó que habían llegado al lugar “para conseguir comida para el Air Force One”, antes de continuar su agenda y regresar a Washington D. C..