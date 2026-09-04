Al conmemorar el 250 aniversario de su independencia, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos inició ayer la distribución de nuevas monedas de 1 dólar con la imagen del presidente Donald Trump.

Así es

El anverso de la moneda presenta un retrato de Trump con las inscripciones “LIBERTY”, “IN GOD WE TRUST” y “1776 ~ 2026”.

En el reverso de la moneda aparece el Sello Presidencial.

Oro bamba

Aunque es dorada, la moneda con el rostro de Donald Trump no tiene oro, solo parece tenerlo.

Su composición de la moneda de Trump incluye principalmente cobre con 6 % de zinc, 3.5 % de manganeso y 2 % de níquel.

La Casa de la Moneda comercializa packs de 25 monedas por 61 dólares y de 100 unidades por 154.50 dólares.