La muestra de cariño de una joven a su novio se volvió viral en redes sociales. Y es que a pesar de que éste no tenía dinero para invitarla a comer, la chica agradeció el gesto y lloró por su sinceridad.

En el clip, el muchacho le dice a su novia que no tiene dinero y que sólo le podría invitar un pan o un refresco:

“Me tocó pagar unas cosas y me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentar aquí y pedimos una gaseosa, un pan o algo. Y si no quiere vamos para la casa”, se escucha decir al joven en el video que se viralizo.

La muchacha, visiblemente conmovida, sonríe y se esfuerza para no romper en llanto. Ante la situación económica, decide responderle a su amado de una forma sincera:

“Para divertirse no hay que salir a lugares caros. No, no me mires así que me vas hacer llorar. Obvio, así sea en un parque sentados”, indico.

En el amor, y en realidad en ningún aspecto de la vida, debe haber diferencias o discriminación por el tema económico.

