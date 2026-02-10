Un fenómeno El Niño Costero de magnitud débil afectaría al Perú a partir de marzo de este año, según proyectó la Comisión Multisectorial del ENFEN, lo que extendería el periodo de lluvias en la costa norte hasta abril e impactaría en las temperaturas que se registran en otoño e invierno, las cuales serían más cálidas.

Así lo advirtió el subdirector de Predicción Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi), Yuri Escajadillo, quien explicó que este evento climático está asociado al calentamiento del mar y podría prolongarse hasta octubre.

“Lo que ocurriría si en efecto se presenta El Niño Costero sería una extensión del periodo de lluvias”, explicó, acorde a lo que ha previsto el ENFEN entre febrero y abril: “se esperan precipitaciones entre normal a sobre lo normal en la costa norte, especialmente durante marzo y abril”.

Tampoco “descartan episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, así como temperaturas del aire por encima de los rangos normales”.

Estos probables escenarios repercutirían en la agricultura, dado que puede haber inundaciones o el clima no favorecería a ciertos cultivos, y en la pesca, por el cambio de recursos pesqueros.

PROBLEMAS. En medio de estas proyecciones, la Contraloría detectó deficiencias “que ponen en riesgo la correcta y oportuna ejecución de los trabajos de descolmatación y limpieza de puntos críticos en el cauce del río Rímac”, con los que se busca evitar daños a la población.

Durante una visita de control, constató que se realizaban actividades atrasadas sin fichas técnicas actualizadas que reflejen las condiciones del cauce, control topográfico ni señalética de trabajo.

Además, advierte sobre la presencia de residuos sólidos acumulados en los cauces de las quebradas de Lurigancho Chosica y el deterioro de las barreras dinámicas (mallas), cuya función es retener lo que trae un huaico.

Todo los problemas detectados fueron informados a la Autoridad Nacional del Agua a fin de que adopte medidas correctivas urgentes para evitar desbordes u otros daños que afecten a los ciudadanos.

OJO AL DATO. En las quebradas Corrales y Carosio se halló residuos sólidos municipales; y en Libertad y Pedregal, material acumulado derivado de construcción.