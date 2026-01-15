El papa León XIV reaccionó ante los fieles tras la audiencia general semanal en el Aula Pablo VI de El Vaticano y quedó con los ojos bien abiertos, impresionado al ver la bandera del Perú.

Estadounidense-peruano, el pontífice nunca olvida al Perú, donde cumplió labor pastoral durante décadas.

Ayer, además, se le presentó el mosaico que, con su rostro, se colocará en la basílica de San Pablo Extramuros, donde aparecen todos los papas, desde el primero, San Pedro.

Mosaico

El Taller de Mosaicos del Vaticano mostró este miércoles al papa León XIV el mosaico con su rostro que será colocado en la basílica de San Pablo Extramuros, según la tradición que acompaña la elección de cada pontífice.

Poco más de ocho meses después de la elección, el 8 de mayo, el Estudio de Mosaicos del Vaticano ha completado el mosaico de 137 centímetros de diámetro, elaborado con esmaltes vítreos y oro.

Indulgencias

También el papa León XIV ha proclamado un “Año especial de San Francisco” con motivo del 800º aniversario de su partida a la Casa del Padre. Durante este tiempo de gracia, que se extenderá hasta enero de 2027, se concede a los fieles la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria.

Este Año Jubilar Franciscano, concebido como un don para toda la Iglesia y una ocasión de auténtica renovación espiritual, se inauguró el pasado 10 de enero con un decreto emitido por la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede.