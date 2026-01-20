Al menos 22 personas han muerto a causa de un elefante salvaje en ataques registrados en tan solo nueve días en el estado de Jharkhand, en el este de la India.

Se está llevando a cabo una operación de búsqueda en la que participan cien personas del personal forestal para localizar al elefante que la gente bautizó como el “criminal más buscado”, aunque la orden del gobierno es rastrearlo, capturarlo y devolverlo sano y salvo de forma segura a la naturaleza.

El animal, que ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum, no ha sido visto desde el viernes pese a múltiples patrullajes.

Drones y patrullajes nocturnos

“Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente”, declaró a AFP el funcionario forestal Aditya Narayan, confirmando el saldo de víctimas. Entre los fallecidos figuran niños, ancianos y un cuidador profesional de elefantes.

Las autoridades informaron que equipos de búsqueda, apoyados con drones, inspeccionan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.