Una mujer embarazada organizó emocionada su Baby Shower en Mazatlán, México, sin embargo ningún invitado acudió al evento.

Se trata de Marysol López, quien esperó con mucho entusiasmo a sus familiares y demás invitados, pero nadie asistió debido a la pandemia del coronavirus o Covid-19.

Al ver que ninguna persona llegaba a la celebración por la llegada del nuevo bebé, la mujer embarazada compartió un mensaje en sus redes sociales.

Ella no se amilanó e invitó a quienes quieran ir a su fiesta, a fin de no desperdiciar la comida preparada.

“Quienes gusten venir a comer no importa que no traigan regalo solo deseo que no se quede la comida, me dejaron como novia de rancho vestida y alborotada en mi baby shower, quien guste venir mande mensajito y les paso la dirección por inbox”, escribió en su Facebook.

La mujer terminó recibiendo toda clase de comentarios, pues habían quienes la animaban y otros le reprochaban por hacer una fiesta en plena pandemia.

