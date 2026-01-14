Un cerro de nieve en una acera frente a la iglesia House of the Lord Pentecostal Church, en la avenida Atlantic, en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, sirvió para que el artista bielorruso Henrik Lojka (63) ponga manos a la obra.

A vista de todos, tomó sus herramientas de trabajo y realizó una impresionante escultura de nieve. Quienes pasan por ahí dicen que se trata de Poseidón, el dios de los mares, pero el artista explicó que es el rey lituano Mindaugas, personaje real del siglo XIII.

Fotos con la obra

Residentes de la zona también se acercaron para fotografiarse con la obra y compartir sus impresiones. Algunos la asociaron con personajes como Aquaman o el padre de La Sirenita, mientras otros modificaron su ruta habitual solo para conocerla, tras enterarse de su existencia en redes sociales dedicadas a documentar escenas inusuales de Nueva York.

Maestro de arte

La intervención artística surgió de manera espontánea cuando Lojka, de 63 años y ex profesor de arte en Bielorrusia, encontró un montón de nieve en la acera y decidió esculpirlo durante unas tres horas. Según explicó su traductora, el artista comenzó por la corona para que destacara en el entorno urbano. Antes de emigrar a Estados Unidos en 2021, Lojka realizó esculturas de personajes históricos en arena y fue encarcelado brevemente por oponerse al presidente Aleksandr Lukashenko.