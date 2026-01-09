Al desafiar a la muerte, esquiadores y entusiastas de la escalada a montañas subieron cerca del cráter del volcán Etna en plena erupción, en Sicilia, impresionante por la acumulación de nieve en la parte superior del monte.

Los visitantes aprovecharon el manto nivoso de las laderas para realizar descensos, algunos en esquí con la imponente imagen de fondo del cráter principal que se encontraba expulsando material incandescente y fragmentos de roca.

Erupción

Las imágenes, difundidas en video, muestran el flujo de lava recorriendo la superficie nevada y el contraste visual entre el blanco del paisaje y el rojo intenso de la roca fundida.

La erupción generó asombro entre los presentes, que continuaron con sus actividades deportivas pese al peligro.

Activos

De acuerdo con CNN, el Etna figura entre los volcanes más activos del planeta. Las autoridades locales monitorean la actividad del volcán de forma constante, ya que las erupciones suelen alterar la vida cotidiana en Sicilia.