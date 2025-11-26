El presidente Donald Trump otorgó indultos ceremoniales a dos pavos antes de volar a su resort privado en Florida para celebrar el Día de Acción de Gracias, un interludio festivo durante lo que ha sido un capítulo turbulento e incierto de su segundo mandato.

Waddle y Gobble, los dos pavos que fueron perdonados, disfrutaron de alojamientos de lujo en un hotel antes de su visita a la Casa Blanca.

El indulto a pavos es una tradición presidencial que Trump mantiene en pie.

Gobble (engullir, en inglés) y Waddle (pavonearse) nacieron en julio en una granja de Carolina del Norte y pesan 52 y 50 libras (24 y 23 kilos) respectivamente.

Como marca la tradición, uno se convertirá en el pavo nacional de Acción de Gracias, festividad que se celebra el próximo jueves, y el otro será el suplente, aunque ambos acabaron indultados.