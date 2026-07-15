Con fuegos artificiales alrededor a la Torre Eiffel se celebró el Día de la Bastilla, al recordarse la gesta del 14 de julio de 1789 con la toma de la prisión de ese nombre en la Revolución Francesa.

Doce escenas con 1600 drones luminosos mostraron parte de la historia del país.

Emotivo fue ver, con drones, la representación de la Estatua de la Libertad -instalada en Nueva York, Estados Unidos- junto a la Torre Eiffel. Ambas son creación del ingeniero Gustave Eiffel.

Francia regaló la Estatua de la Libertad a Estados Unidos en el siglo XIX.

Creador

Gustave Eiffel construyó la estructura interna de la Estatua de la Libertad antes de crear la Torre Eiffel.

Francia envió la Estatua de la Libertad a Nueva York en 1886 como un símbolo de amistad.