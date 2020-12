Un profesor mostró su profesionalismo hasta un día antes de fallecer. El hecho ocurrió en los Estados Unidos. El hombre decidió revisar exámenes y tareas de sus alumnos hasta un día antes de fallecer.

Se trata de Alejandro Navarro, un profesor de San Felipe del Río, en Texas, Estados Unidos, y el hecho fue contado por su propia hija, Sandra Venegas.

A través de su cuenta de Facebook, ella compartió una foto de su padre con su computadora en la cama de un hospital.

El docente padecía un mal del corazón y antes de ser internado, empacó su computadora y su cargador para trabajar desde el hospital.

“Los profesores dedican tantas horas extras, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los profesores se preocupan por cumplir sus funciones”, escribió Sandra.

Incluso, el docente revisó algunas tareas que le enviaron sus alumnos a última hora. Se dio un tiempo y cumplió con su función.

“Profesores no normalizemos el trabajo después de horas, no normalicemos quedarse en el trabajo hasta tarde. Eres reemplazable en el trabajo. No eres reemplazable en casa”, agregó la joven.

