¿"Estoy Chihuán" en hebreo? Video de aeromoza se vuelve viral (VIDEO)

El #ChihuanChallenge se está viralizando. No solo han aparecido videos en Facebook grabados en los Estados Unidos o en Francia, ahora fue una aeromoza quien lo dijo en hebreo.

La trabajadora llegaba a Tailandia y una de sus compañeras le pidió dinero, pero ella en vez de decir que no tenía, dijo el ya conocido: "¿Dinero?. Estoy Chihuán".

Su amiga, otra aeromoza, le pregunta: "¿Qué es Chihuán", a lo que ella responde: "Chihuán quiere decir que no tengo dinero, que mi mensualidad no me alcanza. Paseo por todo el mundo y no me alcanza...estoy Chihuán":

Recordemos que el apellido de la congresista Leyla Chihuán se ha hecho conocido desde que ella dijo que el sueldo que ganaba en el Parlamento no le alcanzaba.

