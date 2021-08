Un peculiar hecho ocurrió en México, durante una clase virtual. Un estudiante de Derecho le reclamó a su maestro por sentir demasiada presión.

En las redes sociales se comparte el video en el momento que el joven de nombre Alex García le reclama a su profesor por la excesiva presión que ejercería en las clases en línea.

Además, asegura ser un buen estudiante, pero que la presión que ejerce el docente es tanta que no pude con ello. “Quien me conoce aquí sabe que soy muy buen alumno, que soy muy participativo (…) pero con usted no puedo”.

Por si fuera poco, el alumno le señaló no sentirse en confianza. Todo esto fue escuchado con mucha atención por el docente, para luego decirle que es él quien no acepta cuestionamientos ni presión.

Ante las últimas palabras del docente, el joven no se quedó callado y le dijo que le gusta los profesores estrictos.

Cabe indicar que el video del reclamo se volvió viral en las redes sociales. Ahí muchos indicaron que es el alumno quien no quiere lídear con la presión del profesor.

