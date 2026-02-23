Hasta el 22 de marzo, frente al altar de la iglesia inferior de la basílica de San Francisco de Asís, peregrinos y visitantes pueden meditar desde ayer domingo ante los huesos de San Francisco de Asís (1181-1226).

El santo, fundador de la orden de los franciscanos y quien renunció a sus riquezas y consagró su vida a los pobres, es patrón de los animales y la ecología.

San Francisco de Asís es venerado por su profunda conexión, respeto y amor a los “hermanos” animales, creación de Dios.

Hecho histórico

Los restos de San Francisco de Asís están expuestos al público por primera vez en el 800º aniversario de su muerte.

“Corpus Sancti Francisci”: una inscripción en latín en la vitrina de plexiglás recuerda a quién pertenece el esqueleto del santo fallecido en 1226, cuyas reliquias estarán expuestas hasta el 22 de marzo frente al altar de la iglesia inferior de la basílica de San Francisco de Asís.

Una larga fila de peregrinos esperaba fuera del templo este domingo, que abrió sus puertas a las 7 de la mañana. Cerca de 400,000 personas ya reservaron un lugar.

Historia

El cuerpo del santo, fundador de la orden de los franciscanos y quien renunció a sus riquezas y consagró su vida a los pobres, fue trasladado a la basílica construida en su honor en 1230. Pero no fue hasta 1818, al término de unas excavaciones efectuadas con la mayor discreción, que se encontró su tumba.

Habitualmente oculta, la vitrina transparente que conserva los restos de San Francisco desde 1978 fue extraída la mañana del sábado del cofre metálico en el que se encontraba en su tumba de piedra, en la cripta de la basílica.