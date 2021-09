¡DÍA HISTÓRICO! El sanguinario cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso falleció la mañana de este 11 de setiembre de 2021 a la edad de 86 años.

Guzmán Reinoso fue uno de los mayores genocidas del país siendo el responsable de de más de 30 mil peruanos inocentes, entre civiles, policías y militares según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

La noticia ha generado miles de reacciones en las redes sociales haciendo tendencia la frase “Queremos ver el cuerpo” en la red social Twitter. Es que algunas personas se han mostrado incrédulos sobre el repentino deceso del cabecilla de Sendero Luminoso.

“Queremos ver el cuerpo del genocida Abimael Guzmán y que sus cenizas se arrojen al desagüe”, “Así como SL dejaba ver los cuerpos de sus víctimas, #QueremosVerElCuerpo de su “líder”, “Así o más fácil? La muerte de Animal Guzmán solo nos debe recordar todo el daño que está ideología a traído al país”, fueron algunos de los comentarios.

“Nosotros como sociedad que fuimos asesinados, aterrorizados y empobrecidos, merecemos ver el cuerpo del terrible genocida! Es un derecho por los miles de muertos”, “Yo si me alegro por la muerte del Genocida Abimael, pero no me quedo tranquila NECESITAMOS VER EL CUERPO, y sin exagerar una prueba de ADN. De verdad quiero comprobar que ese miserable no esté descansando en paz”, son otros de los tuits que se lee.

Este 12 de setiembre de 2021 se cumplen 29 años de la captura de Abimael Guzmán Reinoso, el hombre que aterrorizó al Perú.

