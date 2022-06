Facebook: Caballito bailando rancheras es la sensación en las redes [VIDEO]

Un nuevo video se viene convirtiendo en la sensación en las redes sociales por su peculiaridad. Esta vez el protagonista es un caballito de raza que - al parecer- disfruta mucho las rancheras que hasta baila con buen ritmo.

En el video subido a Facebook se puede ver al caballito zapatear con ganas y con mucho swing mientras de fondo se escucha una ranchera mexicana. El animalito empieza con zapateo para luego ponerle más energía y hasta nuevos pasos de baile. Junto a él lo acompaña su dueño.

Este video ya es la sensación en Facebook donde ha logrado más de 32 millones de reproducciones, más de 260 reacciones y hasta 22 comentarios de toda clase, pues algunas destacan la supuesta destreza del caballo mientras otros reprocha que sea expuesto de esta manera.

ABUELITO BAILANDO

No existe edad para seguir bailando y eso lo ha dejado bien en claro un abuelitomexicano de 92 años que continúa moviéndose al ritmo de la música y contagiando su alegría.

Se trata de Don Saúl, quien se ha hecho muy conocido en las redes sociales por la gran energía que trasmite al momento de bailar, además de por sus curiosos y peculiares pasos.

"Todavía vengo a bailar aquí, que es una gracia que Dios me da porque ya estoy muy mal de las piernas que es normal por la edad que tengo. La música me mueve, oigo la música y me mueve, inmediatamente mis músculos, mis brazos se quieren mover al ritmo de la música", cuenta Don Saúl en un video que ya se ha hecho viral en YouTube.

Pero eso no es nada, Don Saúl asegura que una vez con el ritmo en el cuerpo y entusiasmado por el momento se olvida de sus dolores típicos de la edad y hasta deja su bastón. "Ya entusiasmado con el baile digo: Al diablo con los bastones. A moverme a lo que mi cuerpo pueda y quiera hacer y empiezo y hago ridiculeses".

Don Saúl se hizo conocecido luego de que una persona que lo vio bailar en las calles de México, lo grabó y subió su video en YouTube.

Por otro lado aconseja a las personas de su edad a seguir disfrutando de la vida y a los jóvenes a animarse a salir a vivir y que no se queden en sus casas. "Yo creo que hay muchisisisimos de mi edad con más fortaleza y creen que ya no pueden y se arrinconan en su casa , en su habitación y ya no quieren salir a vivir".

YouTube: Ingresa a robar a carnicería, dueño lo atropella y muere

YouTube: Conoce a Don Saúl, el abuelito que todavía tiene swing [VIDEO]

YouTube: Se desespera y se desnuda en la calle para que novio no la deje [VIDEO]

China: Hombre es paseado como perro por su enamorada [FOTOS]