Facebook: ¿Dónde está el panda en la foto?, el reto viral que enloquece

Los retos virales son un exitos en las redes sociales como Facebook y por ello nosotros te traemos otro para que lo logres resolver y seguro que sí lo harás.

Cómo veras, el reto viral consiste en encontrar un panda entre una multitud de personas fotografiadas en un evento. Todas están mirando a la cámara y están muy bien ordenados.

Debido a la cantidad de personas en la instantánea no es sencillo encontrar al animal rápidamente y es que necesitas de una agudeza visual que solo podrás obtener si lo haces con paciencia y buen humor.

¿Ya encontraste al panda entre esta multitud de personas? Si todavía no lo haces, no preocupes. Si estas viendo la foto, entonces está al lado derecho y casi al medio. Es un pequeño oso panda que se pierde entre los demás.

OTRAS NOTICIAS

Un policial pasó un bochornoso momento cuando trataba de tumbar la puerta de una casa donde había quedado encerrada una persona enferma. Tres efectivos cuya nacionalidad se desconoce, fueron llamados de inmediato por una madre de familia y ellos acudieron en el acto.

Una vez en la vivienda, la mujer les autorizó a los tres policías abrir la puerta a patadas porque dentro se encontraba solo su hijo. Ante ello, los afectivos se propusieron a abrirlo, sin esperar lo que iba a suceder.

"¿Está segura de que usted autoriza de que tumbando la puerta sacaremos a su hijo enfermo, está consciente?", le pregunta uno de los uniformados a la dueña de la casa, quien le da luz verde.

Entonces, uno de los policías se pone delante de las puerta y con todas su fuerzas trata de derivarlo, sin embargo, este termina en el suelo, con los pies arriba y con mucha vergüenza.

El bochornoso momento fue registrado en un video subido a YouTube para su mala suerte, y es que ya es todo un viral, siendo reproducido nada más ni nada menos que 316 mil veces, tiene 121 "Me gusta", 3 "No me gusta" y 24 comentarios donde se burlan del policía.

