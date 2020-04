No hay excusa para no hacer ejercicio. Eso lo sabe muy una mujer que vive en Tailandia, pues al no poder ir al gimnasio por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, se las ingenió para entrenar en su propia casa con ayuda de su gato. La escena que muestro todo ello se volvió viral en Facebook.

Tal y como vemos en la grabación, la mujer no quiso caer en la depresión y decidió utilizar a su pequeño felino para trabajar sus piernas. ¿Cómo? Tras echarse en el piso, ella colocó al animal sobre sus canillas y sus pies.

Una vez hecho eso, levantó sus piernas y empezó a doblarlas una y otra vez a modo de trabajar las pantorrillas y los muslos. Lo curioso de todo esto es que mientras ella se ejercitaba de esa manera, el gato estaba sumamente tranquilo, como si nada lo molestara, según el viral de Facebook.

Miles de usuarios que viven en países como Estados Unidos, México y España, sostuvieron que la idea de la mujer es muy buena y que no dudarán en copiar para de alguna manera sacarse todo el estrés ocasionado por el aislamiento social obligatorio para evitar la propagación del COVID-19.

El video de Facebook, debido a su contenido, dio la vuelta al mundo. La grabación apenas dura 10 segundos, pero tiene el tiempo suficiente como para impactar a todo aquel que lo ve. Aquí dejamos el clip para que lo aprecies.

