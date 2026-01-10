La legendaria deportista letona Uliana Semenova, quien revolucionó el baloncesto femenino con sus 2,13 metros en la década de los 70 y los 80 con la URSS, falleció ayer a los 73 años, informó la Federación de Baloncesto de Letonia.

Semenova se convirtió en la jugadora con más títulos de la historia del deporte de la canasta en la categoría femenina, según la FIBA. Nació el 9 de marzo de 1952 y conquistó dos oros olímpicos con la selección soviética, en Montreal 1976 y Moscú 1980, tres Mundiales (1971, 1975 y 1983) y diez títulos europeos consecutivos (de 1968 a 1985).

En la temporada 1987-88, con 35 años y en la recta final de su carrera deportiva, militó en el equipo del Tintoretto, de la localidad madrileña de Getafe, con el que fue subcampeón de Liga.

Fue la primera deportista soviética que cruzó las fronteras de su país para jugar como profesional en el extranjero, tras unas negociaciones que se prolongaron durante cinco meses y el pago de cuatro millones de pesetas (unos 24,000 euros).

Al final de la temporada 1988-89 y después de apenas medio año en el Tintoretto, jugó en el Valenciennes D’Orchies francés, donde puso el broche a su carrera deportiva para regresar a Letonia, donde fue directiva de la sección de baloncesto y vicepresidenta del Comité Olímpico nacional.

Semenova padecía acromegalia, un trastorno causado por un exceso de hormona del crecimiento que le generó durante años severos problemas físicos en las articulaciones, agravados por sus 135 kilos de peso.