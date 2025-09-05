Vistió a figuras como Sophia Loren, Julia Roberts, Robert De Niro o Leonardo DiCaprio. Revolucionó la moda femenina y masculina con nuevos cánones de la elegancia y belleza. Se trata del icónico diseñador italiano Giorgio Armani, quien murió ayer a los 91 años en su mansión de Milán, rodeado de sus familiares, y de Leo Dell’Orco, su compañero de vida y mano derecha durante los últimos 20 años.

“Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani”, confirmó la firma. El “rey de la moda italiana” construyó una inigualable trayectoria en las últimas cinco décadas de su vida.

Millonaria fortuna

Armani era el único accionista vivo del imperio que fundó el 24 de julio de 1975 junto a su difunto socio y pareja, Galeotti. Según indica el medio italiano Corriere della Sera, el valor de su fortuna oscila entre los 11 mil y 13 mil millones de euros, es decir unos 15 mil millones de dólares.

El grupo Armani tiene 8 mil 700 empleados, y en 2024 facturó 2 mil 300 millones de euros (2 mil 700 millones de dólares). Expandió su negocio a perfumes, maquillaje y ropa deportiva, así como diseño de interiores, bienes raíces, restaurantes y hoteles. También era propietario del club de básquet Olimpia de Milán.

Durante junio último, Armani no participó en los desfiles de la Semana de la Moda de Milán debido a la convalecencia por una enfermedad no revelada. En 2022 publicó un libro en el expresa su deseo de que su empresa perdure, incluso, después de su muerte.

King George era el nombre de nacimiento del ícono de la moda mundial, quien no tuvo hijos. Eso sí, deja tres sobrinos y una hermana.